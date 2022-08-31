Томской области причинен ущерб почти в 50 млн рублей из-за незаконной рубки леса

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В Томской области за первое полугодие 2022 года выявлен 101 факт незаконной рубки леса. Из-за этого региону был причинен материальный ущерб почти в 50 млн рублей, сообщили журналисту "КП-Томск" в областном департаменте лесного хозяйства.

"Причиненный ущерб от незаконных рубок лесных насаждений составил 46 603 тысячи рублей", - уточнили в департаменте.

Также отмечается, что больше всего выявленных фактов незаконной вырубки было зафиксировано в Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Кривошеинском и в Первомайском районах.

Напомним, что ранее также сообщалось, как с начала пожароопасного сезона сгорело более 20 тысяч кубометров леса. Тогда в в департаменте лесного хозяйства рассказали, что в регионе зафиксировано 240 лесных пожаров.