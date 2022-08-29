Временное перекрытие на улице Алтайской в Томске продлили до конца августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по участку улицы Алтайской ул. Л. Толстого до ул. Колхозной не возобновится в понедельник, 29 августа, так как работы по ремонту теплотрассы еще не завершены, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что срок окончания работ продлен на три дня — до 24.00 31 августа.

Томичам напоминают, что в это время движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения. На участке ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Колхозной автомобили могут двигаться в обе стороны. Также автобусы маршрутов №№ 23, 26, 36, 37 в это время будут двигаться по измененной схеме: пр. Комсомольский – ул. Сибирская – ул. Колхозная – ул. Алтайская – далее по маршруту.

Томичей просят заранее выбирать маршруты для движения с учетом этой информации.