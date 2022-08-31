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Общество31 августа 2022 4:48

В Михайловской роще Томска электросамокаты заняли места для инвалидов

Фотографией поделились пользователи социальных сетей города
Кирилл Гостев
В Михайловской роще Томска электросамокаты заняли места для инвалидов.

В Михайловской роще Томска электросамокаты заняли места для инвалидов.

В социальных сетях города Томска появилась фотография размещения электросамокатов под знаком парковки для инвалидов в Михайловской роще. Снимок опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

По правилам дорожного движения, парковочные места, отмеченные этим знаком, разрешено занимать только транспортным средствам со специальной наклейкой на стекле.

Сервис проката электросамокатов Whoosh доступен в Томске с 29 апреля. На территории города размещено 500 транспортных средств. Нововведение пришлось по вкусу не всем томичам — отмечены случаи, когда самокаты находили в мусорных баках.