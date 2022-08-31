Из трех районов Томской области будет вывозить мусор омская компания

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В Томской области из трех районов будет вывозить мусор омская компания. ООО "Партнер" стало единственным участником и победителем конкурса по определению регоператора, сообщает пресс-служба облдепартамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"29 августа подведены итоги конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории четвертой зоны деятельности (Бакчарский, Кожевниковский, Шегарский районы и Кедровый). Заявку на конкурс подала только одна организация – ООО "Партнер", которая и была признана победителем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что департамент планирует в ближайшее время заключить с ООО "Партнер" соглашение об обслуживании четвертой зоны. Но вывозить отходы регоператор начнет лишь после утверждения соответствующего тарифа.

Напомним, как жители Томска недовольны кучами мусора возле переулка Баранчуковского.