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Общество29 августа 2022 9:55

Жители Томска недовольны кучами мусора возле переулка Баранчуковского

Администрация взяла обращение под контроль
Ксения Высотина
В Томске жители переулка Баранчуковского, 4 недовольны кучами мусора возле контейнеров. Фото: "Я из Томска"

В Томске жители переулка Баранчуковского, 4 недовольны кучами мусора возле контейнеров. Фото: "Я из Томска"

В Томске жители переулка Баранчуковского, 4 недовольны кучами мусора возле контейнеров. Жильцы рассказали, что обращались в администрацию еще две недели назад.

"Две недели назад мы обращались в администрацию. Тогда все убрали. Сейчас опять на переулке Баранчуковского, 4 мусор. Нам надо об этом писать, каждую неделю? Крысы скоро пойдут в дома", - написала обращение томичка в группу "Я из Томска".

В мэрии журналисту "КП-Томск" сообщили, что по информации администрации Ленинского района, факты переполнения мусорных контейнеров в районе пер. Баранчуковского, 4, зафиксированы и переданы регоператору.