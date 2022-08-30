В случае возникновения новой волны COVID-19 СибГМУ готов вновь открыть call-центр в Томске

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В Томске Сибирский государственный медицинский университет готов вновь открыть call-центр в случае возникновения новой волны COVID-19. Об этом сообщила журналисту "КП-Томск" представитель вуза.

Помимо этого, в университете добавили, что студенты старших курсов могут сдавать нужные экзамены и приступать к работе на "скорой помощи".

В вузе также рассказали, что в 2022 году больше всего абитуриенты подавали свои документы на направления: лечебное дело, стоматология, педиатрия и клиническая психология.

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