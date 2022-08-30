Томской мэрии пока не поступали заявки на отопление из детских садов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске администрация города пока не получала заявок на подключение отопления из детских садов. Тепло в дошкольных учреждениях подключается в заявительном порядке, сообщил представитель мэрии журналисту "КП-Томск".

"У нас подключают социальные объекты в заявительном порядке, если в садике температура упала ниже комфортных значений, заведующая пишет заявку, и им сразу дают тепло. Пока заявок не было", - сообщили в администрации.

Отметим, что мэр Северска Николай Диденко распорядился о подаче отопления в детские сады. Он уточнил, что это решение связано с погодными условиями. В дошкольные учреждения начнут подавать тепло в пятницу, 2 сентября.

Также напомним, что в 2021 году детские сады Томска начали подключать к отоплению с 13 сентября.