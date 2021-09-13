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Общество13 сентября 2021 10:17

Детские сады, больницы и школы Томска подключают к отоплению

«ТомскРТС» принимает заявки на досрочное подключение
Елена Андреева
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Дата начала отопительного сезона в Томске пока не озвучивалась.

Дата начала отопительного сезона в Томске пока не озвучивалась.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В детских садах Томска начали включать отопление, сообщила пресс-служба мэрии.

«Сегодня досрочно ресурс получили 11 корпусов детсадов города: № 23 (дер. Лоскутово, ул. Ленина, 4а), № 39 (ул. Алтайская, 128 и 171), № 45 (пр. Фрунзе, 133, ул. Кулагина, 21), № 73 (ул. Водяная, 31/1, К. Маркса, 61, Береговая, 10), № 95 (ул. Айвазовского, 37) и № 56 (Иркутский тракт, 140/2). Специалисты департамента образования ведут ежедневный мониторинг включения тепла на объектах социальной сферы»,-говорится в сообщении.

В свою очередь, «ТомскРТС» сообщает, что сегодня выдано 37 разрешений на включение отопления в учреждениях социальной сферы – больницах, детских садах, школах и домах творчества. Прием заявок на подключение к теплу продолжается. До начала отопительного сезона подключение к теплоснабжению производится при наличии технической возможности, подчеркивают в "ТомскРТС".

Дата начала отопительного сезона в Томске пока не озвучивалась. В Северске батареи в жилых домах потеплеют в ближайшую среду, 15 сентября. Детские сады закрытого города уже подключены к теплу, с сегодняшнего дня началась подача тепла в школы Северска.