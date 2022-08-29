Двух томичей будут судить за хищение 19 млн рублей

Дело о мошенничестве передано в районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Октябрьского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении двух местных жителей, — говорится на сайте прокуратуры Томской области.

По версии следствия, ведущий инженер отдела по работе с юрлицами ООО «Томский расчетный центр» убедил трех человек — председателей ТСЖ и главы ЖСК, в возможности внесения платы за поставляемые водоснабжение и водоотведение в наличной форме без посещения кассы организации. Тем временем начальник сектора учета по реализации коммунальных услуг бухгалтерии, которая имела доступ к ПО общества, вносила недостоверные данные о денежных поступлениях от данных абонентов и изготавливала подложные квитанции к приходным кассовым ордерам. Эти квитанции ведущий инженер передавал потерпевшим в подтверждение якобы произведенного расчета за услуги.

В результате действий подсудимых организациям, управляющим многоквартирными домами, был принесен ущерб в общей сумме на 19 млн рублей.

Уголовное дело направлено в томский Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. На недвижимость и транспорт обвиняемых наложен арест.

Сегодня, 29 августа, также стало известно о неизвестном мужчине, который пытался ограбить магазин в Томске при помощи кирпича.