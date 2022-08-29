В Томске неизвестный попытался ограбить магазин при помощи кирпича

В отдел полиции Октябрьского района Томска поступило заявление о попытке ограбления магазина по улице И. Черных, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел 27 августа 2022 года. Неизвестный мужчина проник в магазин и использовал кирпич, чтобы похитить деньги из кассы. Пресс-служба не уточняет, удалось ли ему осуществить замысел.

Приметы: мужчина на вид 30-35 лет, рост 170-180 см., среднее телосложение, волосы темного цвета. Мужчина был одет в черную кепку, темно-синюю куртку с капюшоном, отделанным внутри светлым материалом, голубую футболку, темные джинсы, темные ботинки. На пальце рук татуировка в форме звезды.

Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого с помощью оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Томичей, которые узнали мужчину, просят обратиться в ОМВД Октябрьского района Томска по телефонам: 8-923-413-36-77, 02 или 102 (с мобильного).