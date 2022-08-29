"Гроза и +30 градусов": в Томске первая неделя сентября будет дождливой

К середине недели температура начнет повышаться. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.ФМ

В Томске первая неделя сентября будет дождливой. Также в городе прогнозируется гроза и +30 градусов, следует с сайта GISMETEO.

В начале недели в городе ночная температура ожидается в пределах +10...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+22 градусов. Во вторник, 30 августа, синоптики прогнозируют дождь с грозой.

К середине недели в Томске погода не улучшится. Ночная температура будет +12...+14 градусов, днем - +24...+27 градусов. Также будут дожди и грозы.

К концу недели температура повысится, но осадки останутся. Ночью ожидается +12...+16 градусов, а днем - +21...+30 градусов. Все дни будут сопровождаться ливнями.

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