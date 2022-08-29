Пострадавшие томичи в ДТП на Большой Подгорной находятся в реанимации

Фото: Андрей Матвеев

Двое томичей, которые пострадали в ДТП на Большой Подгорной, находятся в реанимации. Третий пострадавший поступил в отделение торакальной хирургии, сообщил журналисту "КП-Томск" представитель облздрава.

Напомним, что в воскресенье, 28 августа, в 18.30 LADA въехала в столб на улице Большой Подгорной,134 в Томске. Тогда сообщалось, что три человека, находящиеся в момент ДТП в салоне автомобиля, получили травмы и были доставлены в больницу.

"Двое пострадавших госпитализированы в реанимационное отделение БСМП. Их состояние оценивается, как тяжелое", - уточнили в облздраве.

Также добавили, что третий пострадавший был доставлен в отделение торакальной хирургии ОКБ.