Три человека попали в больницу после наезда "Лады" на трамвайный столб в Томске

Три человека пострадали в ДТП на улице Большой Подгорной в Томске. Фото: УМВД России по Томской области.

В воскресенье, 28 августа, в 18:30 LADA въехала в столб на улице Большой Подгорной,134 в Томске, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, водитель утратил контроль за движением транспортного средства. Три человека, находящиеся в момент ДТП в салоне автомобиля, получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. Очевидцев просят обратиться в ГИБДД по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, телефоны: 8 (3822) 794-693, 66-44-22, 66-44-24.