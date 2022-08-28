Спикер гордумы Томска Чингис Акатаев рассказал о предстоящих выборах мэра Томска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Городская дума Томска в ближайшее время должна определиться с датой, когда горожане будут выбирать мэра. Согласно закону, это произойдет в интервале с 6 ноября 2022 года по 29 января 2023 года, об этом в интервью телеграм-каналу «Милый Томск» рассказал спикер гордумы Чингис Акатаев.

По словам спикера, гордума не будет утверждать отставку мэра, полномочия Ивана Кляйна в должности мэра прекратились в связи с вступлением 29 июля в законную силу обвинительного приговора. Теперь гордума должна назначить дату выборов.

Как рассказал Акатаев, дата выборов должна быть назначена не позднее шести месяцев после вступления в силу обвинительного приговора, то есть они должны состояться не позднее 29 января 2023 года. Депутаты в ближайшее время должны определиться с датой. Если они не придут к общему решению, то дату выборов может назначит Облизбирком, также этому может поспособствовать прокуратура — обязать депутатов через суд установить дату выборов.

Акатаев считает, что по этому вопросу у депутатов не будет каких-либо принципиальных разногласий.

Напомним, жители Томской области 10 и 11 сентября будут выбирать губернатора.