В Томской области 11 сентября 2022 года пройдет 130 выборов

Главными станут выборы губернатора Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в единый день голосования, который пройдет 11 сентября, состоится 130 выборов. Журналисту «КП-Томск» представитель региональной избирательной комиссии рассказал, кого будут выбирать жители области в сентябре 2022 года.

«Всего в регионе будет 130 избирательных кампаний. В их числе пройдут выборы в думу Томска, в думы районов, 12 выборов глав поселений, а также 112 выборов советов поселений», - рассказали в избиркоме.

Отметим, что главными выборами в сентябре 2022 года считаются выборы губернатора Томской области. Они пройдут 10 и 11 сентября. На пост главы региона претендуют четыре кандидата. Редакция «КП-Томск» решила подробнее рассказать о баллотирующихся на должность губернатора.

Владимир Мазур

Фото: Администрация Томской области

Врио губернатора Владимир Маруз претендует стать официальным главой Томской области. Отметим, что бывший чиновник администрации президента относится к партии «Единая Россия». Мазур родился в Томской области и там же закончил училище по специальности «Газоэлектросварщик», позже он поступил в ТГУ и получил диплом по специальности «Правоведение».

В начале двухтысячных Владимир Мазур работал заммэра Томска по информационной политике, а вот уже к 2011 году он стал вице-губернатором Тюменской области. В тот период Мазур поменял партию и вступил в «Справедливую Россию».

С мая по декабрь 2019 года являлся замгубернатора Калужской области, а с декабря 2019 года по июнь 2020 года был первым замом губернатора Калужской области. К 2020 году Мазур начал работать замначальника управления президента России по внутренней политике.

В мае 2022 года был назначен на пост врио губернатора Томской области.

Галина Немцева

Фото: spravedlivo.ru

Родилась в поселке Самусь Томской области. Окончила ТГУ и получила диплом экономиста. Галина Немцева является специалистом в области управления промышленными предприятиями.

Немцева работала заместителем директора по социальным вопросам в компании «Сибагро». В 2011 году она стала депутатом Законодательной думы Томской области. Является членом партии «Справедливая Россия».

Второй кандидат на пост губернатора активно занимается благотворительностью и общественной деятельностью. Известно, что Галина Немцева состоит в попечительском совете благотворительного фонда «Обыкновенное чудо», а также в экспертном совете при уполномоченном по правам ребенка в Томской области.

Также известно, что в 2018 году Немцева была кандидатом на выборах мэра Томска, тогда у нее получилось набрать 16,65 % голосов.

Андрей Петров

Фото: kprf.ru

Родился и учился в Томске. Третий кандидат на пост губернатора окончил ТГАСУ и получил диплом по специальности «городское строительство и хозяйство». Позже член партии КПРФ закончил учебу в институте независимых экспертиз и исследований при ТГАСУ.

Сейчас Андрей Петров является преподавателем в ТГАСУ, также он возглавляет комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре.

В 2018 году, как и Галина Немцева, Петров учувствовал в выборах мэра Томска, смог набрать 13 % голосов избирателей.

Виктор Гринев

Фото: PENSIONER.PARTY

О нем известно не так много. Виктор Гринев закончил ТПУ и является директором юридической компании «Азбука права». Относится к партии «Партия пенсионеров».

В девяностых годах Виктор Гринев работал в коммерческих фирмах, занимался торговлей и строительством. В 2021 году участвовал в выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам.

В избирательной комиссии журналисту "КП-Томск" сообщили, что в 2022 году на проведение выборов губернатора в бюджете Томской области предусмотрено 140 миллионов рублей.