Наталья Орлова: Программа Томского регионального отделения «Единой России» — сбалансированный и комплексный документ, ставящий перед областными властями конкретные и амбициозные задачи

Фото: "Единая Россия".

Программа, с которой Томское региональное отделение партии идёт на выборы, и по содержанию, и по подходам должна быть логичным продолжением народной программы «Единой России» — в ней должны обязательно присутствовать подробные региональный и муниципальный разрезы, заявила первый заместитель Руководителя ЦИК Партии, зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова, выступая на региональной конференции.

«Народная программа принята, «Единая Россия» одержала с ней в прошлом году убедительную победу на выборах депутатов Госдумы, и избранные депутаты, члены нашей фракции, голосовали за федеральный бюджет 2022 года и плановый период 2023-2024 годов, сделали всё для того, чтобы каждая составная часть народной программы была защищена бюджетным финансированием», — напомнила она делегатам регконференции.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур, в свою очередь, отметил важность принятой программы для развития Томской области и раскрытия ее экономического потенциала.

«Программа содержит главные цели развития нашего региона. Причем не только стратегические, но и локальные, земные. Эта программа написана не в тиши кабинетов, а на встречах с людьми, которые делились с нами проблемами и предлагали решения», – сказал участникам конференции сказал Владимир Мазур.

Итоги масштабной работы по формированию региональной партийной программы в своем выступлении подвел и.о. секретаря Томского реготделения партии «Единая Россия», сенатор Владимир Кравченко, подчеркнув важность участия в составлении программы тысяч простых жителей Томской области.

«Еще в начале лета мы запустили серию региональных форумов «Умное лидерство», провели десятки мероприятий в городах и территориях, включая отдаленные и труднодоступные районы. В ходе этих мероприятий нам удалось собрать порядка 7 тысяч обращений и предложений томичей, часть из которых, после экспертизы и анализа, также вошли в партийную программу», – сказал Кравченко.