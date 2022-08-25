Полиция Томска устанавливает обстоятельства ДТП на Красноармейской

Фото: группа ВК "Управление МВД России по Томской области"

25 августа около 18 часов 00 минут на улице Красноармейской, 118 в Томске мужчина на Honda Civic наехал на пешехода. Жительница Томска 1970 года рождения была доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте произошедшего ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

ГАИ Томской области призывает водителей соблюдать безопасную скорость для движения. А пешеходам напоминает о внимательности и осторожности на дорогах, и о том, что переходить проезжую часть можно только в установленных местах и убедившись в безопасности перехода.

Ранее КП-Томск рассказывал о водителе и кондукторе из Северска, которые спасли жизнь пассажирке автобуса.