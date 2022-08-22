В Северске водитель и кондуктор автобуса спасли жизнь женщине

Родственники ищут водителя автобуса, чтобы его отблагодарить. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в городе Северск в воскресенье, 21 августа, водитель и кондуктор автобуса спасли жизнь женщине. 61-летней Маргарите стало плохо в маршрутке и ее повезли в приемный покой прямо на автобусе. Об этом журналисту "КП-Томск" рассказала родственница северчанке.

"Маргарита с подругой собиралась ехать в "Околицу" на 442 автобусе. Сели на остановке и еще в Северске ей стало плохо с сердцем", - рассказала Анна.

Как только женщина почувствовала себя плохо, она поняла, что у нее начался приступ и лучше ей не станет. Тогда подруга Маргариты попросила кондуктора вызвать скорую помощь на ближайшую остановку. Однако посовещавшись, кондуктор и водитель приняли решение отвезти пассажирку сразу на автобусе в приемный покой Северска.

"Спросил пассажиров, не против ли они, они согласились", - уточнила родственница женщины.

Как рассказала Анна, северчанку привезли очень вовремя, потому что ей стало становиться хуже и женщина начала задыхаться. Когда врач померил давление Маргариты, тонометр показал высокую отметку и пульс в 206 ударов.

"Рентген показал, что у нее сильно увеличилось сердце в размере, так как начало сильно качать", - добавила собеседница журналиста.

После всех необходимых анализов, Маргарите вызвали скорую и отвезли в больницу. На данный момент женщине становится лучше.

На данный момент, Анна и другие родственники Маргариты ищут водителя данного автобуса, чтобы отблагодарить за спасение жизни женщины.