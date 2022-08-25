В Томске с 26 по 28 августа не будут ходить троллейбусы №1 и №7

С 26 по 28 августа в Томске не будут ходить троллейбусы №1 и №7. Фото: Ксения Высотина

С 26 по 28 августа в Томске не будут ходить троллейбусы №1 и №7. Это связано с реконструкцией тепломагистрали на участке Иркутского тракта, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что в рамках реконструкции подрядной организации предстоит заменить переход тепловой сети под проезжей частью Иркутского тракта в районе дома № 158 Г. На время проведения этих работ с 19.00 26 августа до 24.00 28 августа будет перекрыто движение транспорта по Иркутскому тракту в направлении от улицы Высоцкого в сторону улицы Бела Куна.

«Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Администрация обращает внимание, что в это время движение на участке по ул. Высоцкого в районе остановки «Школа №53» будет запущено в обе стороны», - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что на это время движение пассажирского транспорта будет проходить по выделенной полосе. Троллейбусные маршруты № 1 и № 7 будут закрыты.