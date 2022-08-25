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Общество25 августа 2022 4:03

Часть Иркутского тракта в Томске перекроют из-за ремонта труб

Движение транспорта будет перекрыто с 19.00 26 августа до 24.00 28 августа
Ксения Высотина
В Томске перекроют часть Иркутского тракта из-за ремонт труб.

В Томске перекроют часть Иркутского тракта из-за ремонт труб.

Фото: Ксения Высотина

В Томске перекроют часть Иркутского тракта из-за ремонт труб. Движение транспорта будет ограничено с 19.00 26 августа до 24.00 28 августа, сообщает компания "ТомскРТС".

"В рамках реконструкции подрядной организации предстоит заменить переход тепловой сети под проезжей частью Иркутского тракта в районе дома № 158 Г. На время проведения этих работ с 19.00 26 августа до 24.00 28 августа будет перекрыто движение транспорта по Иркутскому тракту в направлении от улицы Высоцкого в сторону улицы Бела Куна", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в ходе ремонта объекта на современные энергоэффективные предизолированные трубопроводы будут заменены 120 метров тепловых сетей.