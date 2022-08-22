В Томске сентябрь будет дождливым и холодным

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В Томске сентябрь прогнозируется дождливым. Однако, в начале первой декады еще будет тепло, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В первой декаде сентября томичи еще успеют насладиться солнцем. Пока что по прогнозу синоптиков с 1 до 6 сентября дневная температура будет держаться на +20...+29 градусах, дождя не ожидается. Однако к 10 сентября в город вернутся осадки, а температура упадет до +6...+10 градусов.

Середина месяца будет полностью дождливая. Только в некоторые дни томичей немного порадует солнце, но не на долго. Ночная температура в городе упадет до +3...+9 градусов, а дневная - до +6...+12 градусов.

К третьей декаде сентября погода не улучшится. Большинство дней ожидаются осадки и только несколько из них будут с переменной облачностью и с прояснениями. Ночная температура опустится до -3...+8 градусов, а дневная - до +2...+5 градусов. Также отметим, что в конце месяца прогнозируется дождь со снегом.

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