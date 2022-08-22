В Томске на последней неделе августа будет дождливо и тепло

В основном погода будет облачной с прояснениями. Фото: Ксения Высотина

Последняя неделя августа в Томске будет дождливой, но теплой. Синоптики обещают температуру воздуха до +22 градусов, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

С 22 по 24 августа в Томске будут минимальные осадки. В основном погода будет облачной с прояснениями. Ночная температура будет варьироваться от +8 до + 11, а дневная - от +16 до +22 градусов.

В четверг и в пятницу, 25 и 26 августа, в городе ожидается гроза и дождь. Ночью прогнозируется до +12, а днем - до +22 градусов.

В выходные тоже будет дождь с грозой. Ночная температура упадет до +10, а дневная - до +16...+21 градуса.