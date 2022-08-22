В гастротурнире "Праздника топора" первое место занял томич Юрий Шерер

Участники «битвы шефов». Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В гастротурнире на "Празднике топора" первое место занял томич Юрий Шерер. Шеф-повар трудится в сфере общепита более 20 лет, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

"Участники «битвы шефов», которая состоялась вчера, 20 августа, на международном фестивале народных ремесел «Праздник топора», приготовили авторские блюда на основе местных продуктов", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что шеф-повар Юрий Шерер выиграл в финале и получил приз в виде "Золотого" топора. Жюри конкурса выбрали лучим его блюдо, а именно куриное крылышко, фаршированное креветкой, с пшенной кашей с добавлением варенья из шишки, фрикасе из шампиньонов и соуса берблан.

Второе место в гастротурнире заполучил шеф-повар Алексей Пресняков, третье — шеф-повар Сергей Козлов. «Деревянный» топор и четвертое место — у повара Анатолия Коробейникова.

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