На томском "Празднике топора" в конкурсе "Деревянное мастерство" победили скульптуры "Эффект бабочки" и "Книги о Пилате"

Скульптура "Эффект бабочки". Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске на "Празднике топора" выбрали победителей в конкурсе "Деревянное мастерство". Ими стали скульптуры "Эффект бабочки" и "Книги о Пилате", сообщили в пресс-службе областной администрации.

"В самом массовом турнире XIII международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» — конкурсе «Деревянное мастерство» — приняли участие 95 мастеров из 25 регионов России, Казахстана и Монголии", - говорится в сообщении.

В номинации «Парковая скульптура» первое место заняли мастера из Хабаровского края Илья Тёкин и Данил Цой. Мужчины изготовли из дерева композицию «Эффект бабочки». На втором месте оказался мастера из Республики Башкортостан Александр Матерков и Алексей Лелявин, они вырезали скульптуру под названием «Чехарда». Третье место - у Ильи Польского из Московской области, он сотворил скульптуру «Маленький принц».

Скульптура "Книги о Палите". Фото: Пресс-служба администрации Томской области

А вот в номинации «Резчики по дереву» победил мастер Олег Гладков из Алтайского края. Он вырезал из дерева скульптуру «Книги о Пилате». На втором месте оказался монгольский мастер Доржсурэн Мэндбаяр с работой «Народный эпос». А бронзу взял Сергей Морозов из Кировской области, мастре сотворил из дерева панно «ЗЕТ Z».

Напомним, что ранее "КП-Томск" публиковала фоторепортаж с "Праздника топора".