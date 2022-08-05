Ростсельмаш: под знаком современного качества

Андрей Кнорр, замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию, в частности, высоко оценил качество представленной техники Ростсельмаш. Фото: ООО «Томскоблсельхозтехника».

В рамках межрегионального форума «День поля-2022» в Томском парке «Околица» 3 августа прошла выставка сельскохозяйственной техники, на которой особый интерес вызвала экспозиция крупного производителя агромашн с 93-летней историей - Ростсельмаш. Его продукцию представляло общество «Томскоблсельхозтехника», современное, динамично развивающееся предприятие, отлично зарекомендовавшее себя на региональном рынке за три десятилетия.

Мощные агромашины с успехом выполняют различные задачи на полях страны и непосредственно в Томской области, давно доказав свою высокую эффективность. Как уточнили специалисты компании «Томскоблсельхозтехника, с конвейеров Ростсельмаш за 93 года плодотворной работы сошло более 2 800 000 единиц сельскохозяйственной техники.

- Сегодня Ростсельмаш производит сельхозмашины, которые способны полностью закрыть потребности хозяйств в технике, - подчеркнул Севак Яврумян, коммерческий директор ООО «Томскоблсельхозтехника», официального дилера Ростсельмаш в Томской области на протяжении 17 лет. – Ростсельмаш оснащает сельхозтехнику современными опциями, чтобы повышать качество полевых работ и одновременно снижать нагрузку на механизаторов. Уже на конвейере на многие модели устанавливается платформа агроменеджмента РСМ Агротроник.

Слова Севака Яврумяна не раз подтверждены аграриями. Например, Вадим Бурденов, главный инженер ООО «Сибирское зерно», сообщил, что данное хозяйство (оно входит в число лидеров агропромышленного комплекса Томской области) свыше 10 лет успешно сотрудничает с предприятием «Томскоблсельхозтехника» без нареканий в адрес делового партнера.

Мощные агромашины Ростсельмаш с успехом выполняют различные задачи на полях страны и непосредственно в Томской области. Фото: ООО «Томскоблсельхозтехника».

- Техника, которую нам поставляет официальный дилер Ростсельмаш, полностью отвечает нашим потребностям, - в частности, сказал Вадим Бурденов. – Агромашины во всем устраивают – в них установлено современное управление, есть кондиционеры, все удобно расположено. Высока производительность. На такой технике работать в поле - удовольствие. В 2021 году мы приобрели зерносушилку «под ключ», в 2022-м - новый комбайн АСROS 585. Компания-дилер полностью провела пусконаладочные работы перед выездом машины в поле. Проверили его весь, осуществили необходимую регулировку механизмов и узлов. Справились за день, что ценно: во время полевых работ каждая минута на счету.

Специалисты добавляют: сельхозтехника Ростсельмаш пользуется неизменным спросом у томичей. Например, представленный на выставке зерноуборочный комбайн RSM 161: даже при высокой влажности его производительность составляет до 40 т зерна в час. Трактор RSM 2375 хорошо зарекомендовал себя за счет мощности и универсальности. Кстати, установленная на многие модели производителя платформа агроменеджмента РСМ Агротроник позволяет контролировать технику даже с мобильного телефона. В этом - современное качество агромашин Ростсельмаш.