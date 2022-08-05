Томичи смогут купить садовую мебель на «Празднике топора». Фото: kdtomsk.ru.

В Томске с 16 по 21 августа пройдет традиционный «Праздник топора», куда съедутся мастера из многих регионов России и ближнего зарубежья. Здесь, помимо традиционной программы, будут организованы различные тематические площадки по разным направлениям.

Одной из таких площадок станет гастрофест «На топоре», где гости мероприятия смогут не только попробовать различные блюда, принять участие в их приготовлении, но и выбрать различные товары для загородных домов. Их будет представлять томская компания «Красивый дом».

Томичи смогут купить садовую мебель на «Празднике топора». Фото: kdtomsk.ru.

Томичи смогут ознакомиться с образцами террас, ограждений, облицовочного камня и тротуарной плитки, а также выбрать садовую мебель, подвесные кресла, вазоны, посмотреть на быстровозводимые беседки и многое другое.

Компания предлагает вниманию томичей эксклюзивный товар, которого больше нет нигде в городе – это тротуарная плитка с фактурным слоем из гранитной и мраморной крошки. Именно из нее выложено покрытие на так любимом томичами катке на переулке Спортивном. Качество товара говорит само за себя, покрытие на протяжении четырех сезонов подвергается различным экстремальным нагрузкам – зимой там заливают каток, очищают тяжеловесной техникой, а она до сих пор как новая. Такую же плитку можно увидеть в «Театральном сквере» на переулке Нахановича. Завод по изготовлению плитки находится в Красноярске, но в Томске ее можно купить только в компании «Красивый дом».

Томичи смогут купить садовую мебель на «Празднике топора». Фото: kdtomsk.ru.

Компания предлагает полный спектр услуг – от консультации и замера до 3D-дизайна и монтажа. Ознакомиться с полным перечнем товаров можно в офисе, который находится в Томске на проспекте Ленина, 169. Томичей там рады увидеть по будним дням с 09:00 до 19:00 и по выходным с 10:00 до 17:00.