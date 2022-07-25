Появилось видео падения автокрана с Коммунального моста в Томске

Фото: "Регион-70".

В понедельник, 25 июля, в Томске с Коммунального моста упал автокран. В соцсетях появилось видео этого инцидента.

Напомним, врио губернатора Томской области Мазур назвал падение автокрана с моста серьезным ЧП, расследованием которого займутся правоохранительные органы.

В соцсетях появилось видео момента падения автокрана с моста. На кадрах видно, как водитель успевает выскочить из кабины автокрана за несколько секунд до его падения.

Как сообщил начальник департамента капитального строительства администрации Томска Александр Суходолов, этот инцидент не повлияет на график ремонта Коммунального моста. Подрядчик уже вызвал дополнительную спецтехнику и автокран для продолжения работ.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Радонежский местные жители заметили следы нефтепродуктов вдоль берега Томи и сняли видео.