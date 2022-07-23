Томская полиция устанавливает обстоятельства ДТП с пятью погибшими

Фото: прокуратура Томской области.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Верхнекетском районе Томской области, в результате которого погибло 5 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 22 июля в дежурную часть полиции Верхнекетского района поступило сообщение, что в болоте в 26 километрах от поселка Белый Яр лежит перевернутый автомобиль.

Полицейские выехали на место происшествия и обнаружили в иномарке 5 погибших мужчин. По предварительным данным, все погибшие - совершеннолетние жители Верхнекетского района.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение.

Как ранее сообщала пресс-служба региональной прокуратуры, по предварительным данным, пассажиры и водитель захлебнулись водой.