Пять человек погибли при падении автомобиля в водоем в Томской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

В пятницу, 22 июля, в канаве на томской трассе в кювете был обнаружен автомобиль, в котором находились 5 погибших человек. По предварительной информации, они захлебнулись водой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Уточняется, что перевернутый автомобиль Toyota Corolla был обнаружен 22 июля в канаве на трассе Белый Яр - Колпашево. После того как автомобиль подняли, в салоне были обнаружены 5 погибших.

По предварительной информации, пассажиры и водитель захлебнулись водой.

Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры Верхнекетского района Томской области.