Томские власти уберут надгробия с территории Михайловской рощи. Фото: Ксения Высотина

Весной 2022 года томичи обнаружили в Михайловской роще странные надгробия, их заметили буквально в 300 метрах от входа в рощу. Как оказалось, там около 20 лет назад горожане хоронили своих домашних животных.

Как сообщили «КП-Томск» в пресс-службе городской администрации, Михайловская роща относится к зоне Р1- территории городских парков, скверов, садов и бульваров. Размещение любых кладбищ, в том числе и кладбищ домашних животных в таких зонах запрещено.

Также отметили, что официально кладбище домашних животных на территории Михайловской рощи зарегистрировано не было.

Сотрудники подрядчика департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска проведут осмотр территории на предмет обнаружения захоронений животных, а также расположения остатков надгробий и иных конструкций, относящихся к погребению. При обнаружении данные элементы будут ликвидированы.

Напомним, северчанам предложили выкопать останки питомцев с территории кладбища и увезти в ритуальные услуги.