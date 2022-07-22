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Общество22 июля 2022 7:14

Томские власти уберут надгробия с территории Михайловской рощи

Там весной томичи обнаружили незаконные захоронения домашних животных
Екатерина Горникова
Томские власти уберут надгробия с территории Михайловской рощи.

Томские власти уберут надгробия с территории Михайловской рощи.

Фото: Ксения Высотина

Весной 2022 года томичи обнаружили в Михайловской роще странные надгробия, их заметили буквально в 300 метрах от входа в рощу. Как оказалось, там около 20 лет назад горожане хоронили своих домашних животных.

Как сообщили «КП-Томск» в пресс-службе городской администрации, Михайловская роща относится к зоне Р1- территории городских парков, скверов, садов и бульваров. Размещение любых кладбищ, в том числе и кладбищ домашних животных в таких зонах запрещено.

Также отметили, что официально кладбище домашних животных на территории Михайловской рощи зарегистрировано не было.

Сотрудники подрядчика департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска проведут осмотр территории на предмет обнаружения захоронений животных, а также расположения остатков надгробий и иных конструкций, относящихся к погребению. При обнаружении данные элементы будут ликвидированы.

Напомним, северчанам предложили выкопать останки питомцев с территории кладбища и увезти в ритуальные услуги.