Северчане возмутились в соцсетях из-за сноса кладбища домашних животных

В Томской области в городе Северск местные жители возмутились в соцсетях тем, что на въезде к городскому кладбищу, снесут кладбище домашних животных. Фото: Алексей ФОКИН

В Томской области в городе Северск местные жители возмутились в соцсетях тем, что на въезде к городскому кладбищу снесут кладбище домашних животных. Северчанам предложили выкопать останки питомцев и увезти в ритуальные услуги.

Возле организованного жителями кладбища, на столбе дерева появилось объявление, где сказано, что 27 июля 2022 года рабочие произведут снос. Также в объявлении указано, что при дальнейшем появлении захоронений северчанам грозит штраф до 40 тысяч рублей.

"В конце июля кладбище домашних животных будут сносить, видимо, вместе с питомцами. Пусть хозяева позаботятся о своих животных и заберут их оттуда. В городе есть центры ритуальных услуг для питомцев", - написал северчанин под информацией о сносе захоронений.

Фото: Северск.Инфо

Многие из жителей Северска возмутились и написали в комментариях, что в городе должно быть место для захоронения животных.

"Что за бред? Это место уже давно организовано, в других городах также делают, почему у нас нельзя?", - пишет северчанка.

Некоторые жители закрытого города также были недовольны предложением забрать останки животных и перевезти их в другое место.

"Как вы себе представляете это? Выкопать останки, которые там уже давно лежат?", - пишет девушка в комментариях.

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