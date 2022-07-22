Охранники задержали заборного вора на территории томской школы-интерната

Его пытались поймать на протяжении двух лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Охранник школы-интерната для детей с нарушениями слуха заметил правонарушителя, который проник на территорию школы и пытался открутить профлисты с забора. Спецслужбы оперативно сработали и задержали злоумышленника, сообщается в телеграмм-канале «Милый Томск».

Вечером 21 июля в 22:00 охранник школы-интерната для обучающихся с нарушениями слуха заметил мужчину, который проник на территорию школы, и вызвал группу быстрого реагирования.

Его пытались поймать на протяжении двух лет. Фото: Телеграмм-канал "Милый Томск".

В 23:35 ЧОП «Акула» и сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который откручивал листы металлического забора-ограждения школы-интерната. Мужчина уже неоднократно приходил на территорию учреждения, в 2021 году он смог открутить семь листов, после чего администрация школы интерната была вынуждена нанять охрану.

В 2022 году похититель профлиста появлялся уже дважды, но оба раза уходил с пустыми руками. В первый раз он не смог открутить забор из-за его усиления металлическими заклепками, во второй раз его спугнул охранник.