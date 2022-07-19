Приходит второй год: в томском доме-интернате для детей с нарушениями слуха наняли охрану для поимки вора

Руководство томского дома-интерната обеспокоено тем, что второй год полиция не может поймать вора, который откручивает профлисты с ограждения.

В томский дом-интернат, где живут дети с нарушениями слуха, второй год приходит мужчина и отрывает профлисты с ограждения, администрация учреждения в 2021 году обратилась в полицию, но правоохранители вора так и не нашли. Тогда он украл семь листов за два захода, чем причинил ущерб на 32 тысячи рублей.

Как рассказала «КП-Томск» директор школы-интерната Наталья Филиппова, учреждению пришлось специально нанять охрану, чтобы выследить вора, так как объектив камеры не охватывает весь периметр территории.

«Ночью дежурит сотрудник частного охранного предприятия. В очередной раз заметили мужчину, вызвали наряд, но не успели задержать. Тогда мы выставили видео в соцсетях, нам поступили звонки от жителей близлежащих домов. Мужчину узнали, сказали, что он живет неподалеку», — рассказала Наталья Филиппова.

Злоумышленник в 2022 году появлялся два раза, но унести с собой ничего не смог, в первый раз не сумел оторвать, так как профлисты дополнительно усилили заклепками, во второй раз его спугнул охранник, но догнать не успел.

По словам директора школы-интерната, в прошлом году полиция зарыла дело, так и не поймав преступника. А в этом году он снова появился, но учреждение к этому было готово, поэтому его задержание — вопрос времени. Ориентировки и информацию от очевидцев уже передали в Кировский РОВД.