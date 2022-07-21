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Происшествия21 июля 2022 8:28

В полиции рассказали подробности столкновения грузовиков на улице Смирнова в Томске

В результате столкновения в больницу для осмотра был доставлен 26-летний пассажир автомобиля Foton
Елена Балуева
По предварительной информации, водитель, который управлял автомобилем Foton, не выдержал безопасную дистанцию.

По предварительной информации, водитель, который управлял автомобилем Foton, не выдержал безопасную дистанцию.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром 21 июля на улице Смирнова в Томске столкнулись грузовики КамАЗ и Foton. В ДТП пострадал один пассажир, сообщили в УМВД по Томской области.

Напомним, для того, чтобы извлечь пострадавшего в утреннем ДТП с двумя грузовиками, понадобилась помощь спасателей. Они отключили АКБ, извлекли из автомобиля пассажира и транспортировали его до машины скорой помощи.

Как сообщили в полиции, по предварительной информации, водитель, который управлял автомобилем Foton, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля КамАЗ.

В результате столкновения в больницу для осмотра был доставлен 26-летний пассажир автомобиля Foton. Спустя время пострадавшего отпустили домой.