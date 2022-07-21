В полиции рассказали подробности столкновения грузовиков на улице Смирнова в Томске

По предварительной информации, водитель, который управлял автомобилем Foton, не выдержал безопасную дистанцию. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром 21 июля на улице Смирнова в Томске столкнулись грузовики КамАЗ и Foton. В ДТП пострадал один пассажир, сообщили в УМВД по Томской области.

Напомним, для того, чтобы извлечь пострадавшего в утреннем ДТП с двумя грузовиками, понадобилась помощь спасателей. Они отключили АКБ, извлекли из автомобиля пассажира и транспортировали его до машины скорой помощи.

Как сообщили в полиции, по предварительной информации, водитель, который управлял автомобилем Foton, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля КамАЗ.

В результате столкновения в больницу для осмотра был доставлен 26-летний пассажир автомобиля Foton. Спустя время пострадавшего отпустили домой.