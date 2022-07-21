В Томске на улице Смирнова столкнулись два грузовика

Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи. Фото: Ксения Высотина

Утром в четверг на улице Смирнова произошло ДТП с участием грузовых автомобилей. Чтобы извлечь из автомобиля пострадавшего, понадобилась помочь спасателей, сообщили в Томской областной поисково-спасательной службе.

Сообщение о ДТП на улице Смирнова поступило дежурному 21 июля в 10:38.

Прибывшие на место происшествия спасатели отключили АКБ, извлекли из автомобиля пассажира и транспортировали его до машины скорой помощи.

Данных о состоянии пострадавшего пока нет.