В Томске с 26 июля по 26 августа не будут работать три трамвайных маршрута

Маршруты №№ 1, 3, 4 не будут ходить до 26 августа.

Жителей Томска предупреждают об изменении движения трамвайных маршрутов на время ремонта путей по улице Лебедева. Так, маршруты №№ 1, 3, 4 не будут ходить до 26 августа, сообщает "МК в Томске".

Движение трамваев №№ 1, 3, 4 будет приостановлено на время ремонта трамвайного пути на улице Лебедева на участке от дома №40 до дома №78 с 26 июля по 26 августа.

В это время движение трамваев будет осуществляться по схеме:

- маршрут № 2: «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники»;

- маршрут № 5 «пл. Южная – пр. Комсомольский – пл. Батенькова»;

- маршруты №№ 1, 3, 4 – будут закрыты до 26.08.2022.

Всю интересующую информацию о режиме работы трамваев №№ 2,5 можно получить по телефонам: 53-22-68, 28-29-05.

Ранее сообщалось, что власти Томска рассказали о планах по ремонту улицы Лебедева.