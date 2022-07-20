Адвокат томской чиновницы Светланы Садковской отказался от комментариев

Фото: телеграм-канал "Милый Томск".

Защита главы Ленинского района Томска Светланы Садовской отказалась комментировать происходящее, сообщает «АиФ-Томск».

Ранее издание уже пыталось поговорить с адвокатом, но тогда адвокат Олег Полозов сослался на отсутствие разрешения клиентки на комментарии.

В среду, 20 июля, адвокат сообщил, что пока идут активные следственные действия, комментариев не будет.

Напомним, 15 июля силовики задержали главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую, ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.