Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 5:17

Адвокат томской чиновницы Светланы Садковской отказался от комментариев

Пока идут активные следственные действия, комментариев не будет
Елена Балуева
Фото: телеграм-канал "Милый Томск".

Фото: телеграм-канал "Милый Томск".

Защита главы Ленинского района Томска Светланы Садовской отказалась комментировать происходящее, сообщает «АиФ-Томск».

Ранее издание уже пыталось поговорить с адвокатом, но тогда адвокат Олег Полозов сослался на отсутствие разрешения клиентки на комментарии.

В среду, 20 июля, адвокат сообщил, что пока идут активные следственные действия, комментариев не будет.

Напомним, 15 июля силовики задержали главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую, ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.