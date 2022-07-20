«Траст» стал победителем в споре с бывшим владельцем ГК «Здоровая ферма» о векселях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Челябинской области отменил все решения суда Челябинска о взыскании с предприятий ГК «Здоровая ферма» вексельной задолженности на общую сумму 413 млн руб. Теперь эти средства на законных основаниях пойдут на дальнейшее развитие предприятий холдинга.

Иск о взыскании вексельной задолженности к предприятиям группы, входящей с конца 2018 года в периметр активов банка непрофильных активов «Траст», был подан в июне 2019-го со стороны Игоря Копылова, аффилированного с бывшим бенефициаром ГК «Здоровая ферма» Олегом Колесниковым. Предприятия «Уралбройлер», «Уральская мясная компания» и «Птицефабрика Комсомольская» в лице бывших директоров выступали поручителями по векселям, выпущенным ООО «ПрофТехСтрой» в пользу нерезидентов.

Поручительства в размере 156 млн руб. со стороны АО «Уралбройлер», 123 млн руб. от АО «Птицефабрика Комсомольская» и 134 млн руб. от ООО «Уральская мясная компания» были выданы в 2015 году, непосредственно перед тем, как Олег Колесников продал «Здоровую ферму» в интересах структур ликвидированного Бинбанка. Однако, как выяснилось в ходе судебных разбирательств, обязательства по указанным векселям никогда не отражались в учете ГК «Здоровая ферма» и были подготовлены в целях формирования искусственной задолженности.

В 2020 и 2021 годах решением Курчатовского районного суда Челябинска требования Игоря Копылова к предприятиям АО «Уралбройлер», АО «Птицефабрика Комсомольская» и ООО «Уральская мясная компания» были удовлетворены в полном объеме. Но предприятия ГК «Здоровая ферма» подали в арбитражные суды Челябинской области и Пермского края иски о признании авалей на векселях недействительными. В течение двух лет все иски были удовлетворены, а сделки признаны недействительными.

Руководствуясь вышеуказанными решениями судов, предприятия ГК «Здоровая ферма» добились в судебном порядке пересмотра ранее принятых Курчатовским районным судом города Челябинска решений о взыскании вексельной задолженности. 19 марта 2021 года было отменено решение по АО «Птицефабрика Комсомольская». 16 июня 2022-го отменено решение по ООО «Уральская мясная компания». 5 июля 2022 года отменено решение по АО «Уралбройлер».

Таким образом, все решения суда о взыскании задолженности по векселям по иску Игоря Копылова к предприятиям ГК «Здоровая ферма» на общую сумму 413 млн руб. были отменены, как и претензии по процентам.

«Траст», как владелец ГК «Здоровая ферма», заинтересован в возврате средств и активов, которые были выведены бывшими бенефициарами. В рамках стабилизации ситуации на предприятиях холдинга «Траст» внедряет бизнес-стратегию, направленную на увеличение объемов и ассортимента продукции из мяса птицы, обеспечение техникой и необходимым сырьем, реализацию инфраструктурных проектов», – отметил управляющий директор УК «Траст-ПА» Антон Уланов.