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Происшествия18 июля 2022 12:29

В Северске 74-летний пенсионер пропал во время прогулки

Мужчина пропал в Северске в понедельник, 18 июля
Елена Балуева
Фото: "Лиза Алерт".

Фото: "Лиза Алерт".

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках 74-летнего Васинцева Валерия, который ушел на прогулку и не вернулся.

Уточняется, что мужчина пропал в Северске в понедельник, 18 июля.

Мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.

На момент пропажи пенсионер был одет в черный спортивный костюм, черно-белую рубашку в клетку, черные туфли, белую кепку.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Ранее сообщалось, что в Томской области найден погибшим пропавший 14 июля 37-летний мужчина.