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Происшествия18 июля 2022 16:23

В Томской области найден погибшим пропавший 14 июля 37-летний мужчина

Мужчина пропал 14 июля
Елена Балуева
Фото: "Лиза Алерт".

Фото: "Лиза Алерт".

В Томской области пропавший 14 июля 37-летний Коннов Константин найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры "Лиза Алерт".

Ранее сообщалось, что волонтеры отряда "Лиза Алерт" просят помощи жителей Томской области в поисках 37-летнего Коннова Константина, который пропал 14 июля. Уточняется, что мужчина может находиться в Томске или в деревне Нелюбино Томского района.

"Коннов Константин Алексеевич найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - сообщили волонтеры в комментариях.