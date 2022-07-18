В Томской области найден погибшим пропавший 14 июля 37-летний мужчина

Фото: "Лиза Алерт".

В Томской области пропавший 14 июля 37-летний Коннов Константин найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры "Лиза Алерт".

Ранее сообщалось, что волонтеры отряда "Лиза Алерт" просят помощи жителей Томской области в поисках 37-летнего Коннова Константина, который пропал 14 июля. Уточняется, что мужчина может находиться в Томске или в деревне Нелюбино Томского района.

"Коннов Константин Алексеевич найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - сообщили волонтеры в комментариях.