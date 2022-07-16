Томские медики не хотят идти работать медсестрами из-за низкой зарплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области остро ощущается потребность в среднем медперсонале – медсестрах, акушерках, фельдшерах и лаборантах, таких вакансий в регионе сейчас 578, сообщается в телеграм-канале «Область здоровья».

Отмечается, что к замгубернатора по социальной политике Алена Левко обратились медики в связи с дефицитом среднего медперсонала.

«На сегодняшний день в Томской области существует потребность в 578 средних медицинских работниках – медицинские сестры, фельдшеры, лаборанты, рентгенолаборанты, акушерки», — говорится в сообщении.

Томские медколледжи ежегодно выпускают около 300 медсестер, из них до лечебных учреждений доходит лишь половина.

По словам председателя областной ассоциации медсестер Татьяны Федоткиной, были проанализированы причины, по которым медики не идут работать по специальности. В первую очередь, из-за низкой зарплаты, а также не престижности работы.

Ранее «КП-Томск» пообщалась с медсестрой, которая рассказала об уровне заработной платы в этой сфере.