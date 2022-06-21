«Медиков обесценили»: томская операционная сестра рассказала о своей работе и сколько она за нее получает

Девушка рассказала, как практически каждый день рискует жизнью и сколько по итогу она зарабатывает в месяц. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно эксперты Томскстата рассказали, что в регионе медики получают около 47 тысяч рублей. При этом зарплата томских медработников ниже на 7,6%, чем в целом по области. Журналист «КП-Томск» пообщался с томичкой, которая работает операционной сестрой. Девушка рассказала, как практически каждый день рискует жизнью и сколько по итогу зарабатывает в месяц.

22-летняя Дарья поделилась с журналистом, что в медицину она решила пойти сама. Она стала первым человеком в семье, кто начал карьеру медика. Девушка отучилась в медико-фармацевтическом колледже при Сибирском Государственном Медицинском университете. После окончания учебы томичка сразу пошла работать операционной сестрой, где работает уже более года.

-В первый рабочий день был страх неизвестности. Все взрослые люди, опытные, знающие свое дело, а я маленькая девочка, которая получила 3 недели назад диплом, - рассказала Дарья.

Фото: предоставлено героем.

Работа девушки заключается в подготовке операционного помещения, инструментов к плановым операциям, заполнении журналов, помощи в работе хирургам и наложении повязок.

-Раз в неделю по выходным у меня дежурства в сутки, также в течение недели я работаю 5 дней в дневную смену с 8.00 до 16.00, - описала свой график девушка.

Дарья отметила, что работа операционной сестрой интересна, но очень опасна. Дело в том, что на стол к хирургам попадают люди с различными заболеваниями. Некоторые из них имеют гепатит A, B, C и другие инфекционные болезни. В работе с такими пациентами важна аккуратность и осторожность.

- Очень важно всегда обрабатывать инструменты, которые использовались в работе с такими пациентами, - добавила операционная сестра.

Несмотря на всю сложность и опасность, которая окружает Дарью, девушка все равно любит свою работу. Она до сих пор вспоминает свой первый день в больнице.

-Я упала в обморок во время операции. Ассистировала хирургу и почувствовала, что сильно кружится голова, на улице было +30, очень душно было, когда начала терять сознание, я успела сказать: «У нас есть нашатырь? Мне плохо», больше я ничего не помню, - рассказала Дарья.

Когда девушка шла работать на должность операционной сестры, она примерно понимала, сколько будет зарабатывать. Так как это было только начало карьеры в медицине, она была готова, что сумма окажется небольшой.

- Естественно такая заработная плата не соответствует тому, что мы делаем на нашей работе. У меня вообще такое ощущение, что медиков обесценили. Бюджета в медицине почти нет, - поделилась с журналистом Дарья.

Сейчас средняя зарплата томички составляет 20 тысяч рублей. С учетом того, что девушка каждый день рискует своей жизнью и ежедневно помогает хирургам, которые без помощи сестры не смогут провести ни одной операции.

Отметим, что по данным Томскстата, в 2021 году средняя заработная плата врачей в 2021 году составила почти 51 тысячу рублей.