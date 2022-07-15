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Общество15 июля 2022 8:01

«Либо из Турции, либо из ОАЭ»: томские врачи предположили откуда могут привезти оспу обезьян

В Томске специалисты предположили откуда могут привезти оспу обезьян
Ксения Высотина
Среди обычных симптомов заболевания – лихорадка, сильная головная боль и боль в мышцах.

Среди обычных симптомов заболевания – лихорадка, сильная головная боль и боль в мышцах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске санврачи предположили, что оспа обезьян может «заехать» в Томск из Турции или ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Как рассказала журналисту «КП-Томск» представительница Роспотребнадзора, в стране уже зафиксированы случаи привезенной болезни из данных стран.

«Завозные случаи возможны. Сейчас все начнут возвращаться из отпусков и разных теплых стран. Так что риски заболевания есть», - рассказали в управлении.

Врачи также отметили, что если случаи будут зафиксированы, то больного нужно будет изолировать в срочном порядке. Специалисты также добавили, что смерти от оспы обезьян практически не стоит бояться, так как у болезни низкая летальность.

«При тяжелом заболевании оспой, есть ряд сопутствующих симптомов. Кроме общего воспалительного синдрома и сыпи, у инфицированного возможно поражение селезенки, печени и лимфоузлов», - добавили врачи.

Отметим, что среди обычных симптомов заболевания – лихорадка, сильная головная боль и боль в мышцах.

Напомним, что в России подтвердился первый случай оспы обезьян. Мужчина вернулся из Европы.