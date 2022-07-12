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Общество12 июля 2022 7:45

Первый случай оспы обезьян подтвердился в России 12 июля

Мужчина обратился в больницу с жалобой на характерную сыпь
Елена Балуева
Заболевший изолирован и помещен в инфекционную больницу.

Заболевший изолирован и помещен в инфекционную больницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России подтвердился первый случай оспы обезьян. Мужчина вернулся из Европы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Мужчина обратился в больницу с жалобой на характерную сыпь. У заболевшего были оперативно взяты анализы, по результатам которых было подтверждено инфицирование оспой обезьян, сообщает Роспотребнадзор.

Заболевший изолирован и помещен в инфекционную больницу, болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

Круг лиц, с кем мужчина контактировал, установлен и взят под контроль. Возможность дальнейшего распространения заболевания предотвращена благодаря оперативно начатого эпидрасследования.

По данным телеграм-каналов, первым заболевшим стал житель Санкт-Петебурга.

Ранее сообщалось, что врач Поздняков оценил вероятность завоза в Томскую область вируса оспы обезьян.