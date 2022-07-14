В Томске в ДТП на Елизаровых пострадал 74-летний пассажир автобуса

В результате ДТП 74-летний пассажир автобуса был доставлен в больницу.
Фото: Ксения Высотина
Накануне днем в Томске произошло столкновение легковушки Volkswagen Polo и автобуса Паз. В ДТП травмы получил 74-летний пассажир автобуса, сообщили в УМВД по Томской области.
Авария произошла 13 июля в 15:30 на улице Елизаровых, 11 «Б». По предварительной информации, 29-летний мужчина, который управлял автобусом Паз, не соблюдал безопасную дистанцию из-за чего врезался в впереди идущий Volkswagen Polo.
В результате ДТП 74-летний пассажир автобуса был доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что в Томском районе Nissan Almera сбил 4-летнего мальчика.