В Томском районе Nissan Almera сбил 4-летнего мальчика

По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Накануне вечером в Зональной станции 4-летний мальчик попал под колеса Nissan Almera. Ребенок был доставлен в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

Во вторник, 12 июля, около 17:13 на улице Ягодной, 5«А» 27-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Almera Classic, сбил 4-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что автомобиль перевернулся на улице Сибирской в Томске.