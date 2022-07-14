Первая вафельная разметка появилась на перекрестке Красноармейской и Никитина в Томске

Желтым цветом обозначены границы, за которые запрещено въезжать в случае затора. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На оживленном перекрестке улиц Красноармейской и Никитина в Томске появилась первая вафельная разметка. Новая разметка запрещает водителю выезжать на перекресток, если за ним образовался затор, сообщили в мэрии Томска.

Специалисты департамента дорожной деятельности изучили интенсивность движения на этом перекрестке, также обратили внимание на жалобы томичей, после чего приняли решение обозначить перекресток разметкой.

Желтым цветом обозначены границы, за которые запрещено въезжать в случае затора. Если проезд затруднен, водитель может оценить расстояние и выбрать скорость для проезда перекрестка или остановиться за его пределами.

Также на перекрестке Красноармейской и Никитина установили дополнительный дорожный знак «Участок перекрестка» для обеспечения безопасности. Он предупреждает водителей о приближении к перекрестку с вафельной разметкой.

Ранее сообщалось, что в среду, 13 июля, на улицах Томска начали наносить разметку для парковки электросамокатов. Всего планируется оформить 40 зон для специальной стоянки.