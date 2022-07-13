Автомобиль перевернулся на улице Сибирской в Томске

Автомобиль перевернулся при столкновении двух иномарок в Томске. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Иномарка перевернулась на пересечении улиц Сибирской и Льва Толстого в Томске, полиция устанавливает обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что ДТП произошло в 13:20, столкнулись Toyota Corolla и Kia Soul.

По предварительной информации, 39-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota ехала по Сибирской и врезалась в стоящий автомобиль Kia. После столкновения Toyota перевернулась, никто не пострадал.