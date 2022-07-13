Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2022 9:40

Автомобиль перевернулся на улице Сибирской в Томске

В полиции рассказали подробности ДТП на перекрестке улиц Сибирской и Льва Толстого
Екатерина Горникова
Автомобиль перевернулся при столкновении двух иномарок в Томске. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Автомобиль перевернулся при столкновении двух иномарок в Томске. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Иномарка перевернулась на пересечении улиц Сибирской и Льва Толстого в Томске, полиция устанавливает обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что ДТП произошло в 13:20, столкнулись Toyota Corolla и Kia Soul.

По предварительной информации, 39-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota ехала по Сибирской и врезалась в стоящий автомобиль Kia. После столкновения Toyota перевернулась, никто не пострадал.