В Томской области 3 человека получили травмы в ДТП с электросамокатами. Фото: Ксения Высотина

В Томской области за первые 6 месяцев 2022 года произошло 4 аварии с участием электросамокатов, сообщили «КП-Томск» в пресс-службе областного УМВД в ответе на официальный запрос редакции.

Отмечается, что в этих ДТП пострадали 3 человека, двое из них – дети.

Также в пресс-службе отметили, что ситуация с аварийностью электросамокатов остается напряженной в связи с большой их популярностью у томичей.

За весь 2021 год аварий в Томской области было зарегистрировано 15 аварий с участием этого вида транспорта, в них пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок.

Напомним, 24-летний мужчина на электросамокате сбил 7-летнего ребенка в центре Томска. Полиция возбудила уголовное дело.