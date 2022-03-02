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Общество2 марта 2022 6:15

В Томской области 25-летнего мужчину будут судить за избиение сестры поленом

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Источник:kp.ru
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На почве личных неприязненных отношений он взял полено и ударил девушку в область головы.

На почве личных неприязненных отношений он взял полено и ударил девушку в область головы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области 25-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сестре. Мужчина избил сестру поленом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в январе 2022 года пьяный мужчина поругался со своей 30-летней сестрой. На почве личных неприязненных отношений он взял полено и ударил девушку в область головы.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Томский районный суд Томской области.