В Томской области 25-летнего мужчину будут судить за избиение сестры поленом

На почве личных неприязненных отношений он взял полено и ударил девушку в область головы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области 25-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сестре. Мужчина избил сестру поленом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в январе 2022 года пьяный мужчина поругался со своей 30-летней сестрой. На почве личных неприязненных отношений он взял полено и ударил девушку в область головы.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Томский районный суд Томской области.